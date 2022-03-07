Совет ЕС сообщил о начале рассмотрения заявок Украины, Грузии и Молдавии на вступление

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7 марта 2022, 20:33 Источник: ТАСС

флаг ЕС, pixabay.com

Французское председательство в Совете ЕС сообщило в понедельник, что Европейский союз запустил письменную процедуру в связи с просьбой Украины, Грузии и Молдавии принять их в состав содружества.

Уточняется, что в ЕС к настоящему моменту начата письменная процедура для подготовки ответов Еврокомиссии на запросы трех стран, обратившихся с просьбой о приеме в Евросоюз.

ЕК должна выразить официальное мнение по вопросу обращений Украины, Грузии и Молдавии, после чего 27 государств должны договориться о том, согласны ли они предоставить странам статус кандидатов, который необходим для начала длительных и сложных переговоров.

Отметим, что условиями рассмотрения заявки о приеме в Европейский союз, в частности, являются политическая стабильность страны и жизнеспособность ее экономики.