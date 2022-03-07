Ряд стран Евросоюза выступает против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в содружество

В понедельник, 7 марта, стало известно, что ряд государств Европейского союза выступает против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в сообщество. Об этом сообщили журналисты.
Согласно последним данным, некоторые европейские страны хотят, чтобы сначала было решено, готова ли Украина к членству в ЕС, а лишь потом был запущен соответствующий процесс.
Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на неназванный источник, в числе вышеуказанных государств Нидерланды и Германия, представители которых предлагают сосредоточиться на практической поддержке Украины, а не начинать процесс, который может затянуться на годы.