Ряд стран Евросоюза выступает против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в содружество

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7 марта 2022, 17:16 Источник: Bloomberg

флаг Евросоюза, pixabay.com

В понедельник, 7 марта, стало известно, что ряд государств Европейского союза выступает против предоставления Украине статуса кандидата на вступление в сообщество. Об этом сообщили журналисты.

Согласно последним данным, некоторые европейские страны хотят, чтобы сначала было решено, готова ли Украина к членству в ЕС, а лишь потом был запущен соответствующий процесс.

Как сообщает Bloomberg, ссылаясь на неназванный источник, в числе вышеуказанных государств Нидерланды и Германия, представители которых предлагают сосредоточиться на практической поддержке Украины, а не начинать процесс, который может затянуться на годы.