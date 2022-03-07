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Трюдо заявил, что Канада вводит санкции в отношении еще десяти российских физических лиц

, 19:47 Источник: ТАСС

Трюдо заявил, что Канада вводит санкции в отношении еще десяти российских физических лиц
премьер-министр Канады Джастин Трюдо, Adrian Wyld/Keystone Press Agency

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в понедельник, 6 марта, заявил, что власти страны вводят санкции против еще десяти физических лиц из России из-за специальной военной операции на Украине.

Согласно последней информации, в санкционный список, составленный Канадой, входят "бывшие и нынешние высокопоставленные государственные чиновники, олигархи, а также сторонники российского руководства".

Джастин Трюдо в рамках пресс-конференции, которая прошла ранее сегодня, не уточнил имен граждан, в отношении которых вводятся рестрикции.

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