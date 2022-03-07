Макрон заявил, что Франция хочет положить конец конфликту на Украине, не становясь его участницей

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7 марта 2022, 18:37 Источник: ТАСС

президент Франции Эммануэль Макрон, Kay Nietfeld/Keystone Press Agency

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна принимает дипломатические и экономические меры, чтобы добиться прекращения конфликта на Украине, однако не хочет становиться его участником.

Эммануэль Макрон подчеркнул, что Париж делает все возможное для обеспечения посреднической поддержки на переговорах между Украиной и Россией. Глава Франции уточнил, что страна намерена продолжить оказывать санкционное давление на российских руководителей и экономику РФ, а также поддерживать Украину.

Макрон уточнил, что вводимые в отношении Российской Федерации рестрикции являются реакцией на "украинские события".