Экономист Беляев: европейским политикам следует изменить подход в отношениях с Москвой, чтобы обеспечить закупку зерна

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7 марта 2022, 18:20

зерно, pixabay.com

Кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с журналистами в понедельник, 7 марта, прокомментировал информацию о том, что блокировка экспорта российского зерна угрожает Европе голодом.

Ранее издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten сообщило, что стоимость пшеницы в мире выходит из-под контроля, а такой сценарий может привести к голоду. В ноябре 2016 года тонна пшеницы стоила 113 евро, в апреле 2021 года она достигала 165 евро, а сейчас данный показатель составляет 278 евро, причем тенденция к росту цен сохраняется. Проблема усугубляется тем, что основные поставщики пшеницы – Российская Федерация и Украина – оказались "отрезаны от мирового рынка".

Михаил Беляев в разговоре с ФБА "Экономика сегодня" уточнил, что по украинскому направлению можно прогнозировать очень резкое снижение экспорта зерна, а в РФ нет признаков вероятного снижения урожая пшеницы и зерновых в этом и последующих годах.

Экономист обратил внимание на то, что на фоне происходящего в мире российское сельское хозяйство смогло достичь стабильности и выявить способы развития на базе самообеспеченности. Эксперт добавил, что закупки Европы у РФ будут регулироваться в Брюсселе, вследствие чего политикам необходимо думать о том, следует ли им "упорствовать" в продолжении неконструктивных отношений с Москвой или же изменить подход для обеспечения закупок зерна.