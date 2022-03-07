Посол Великобритании Симмонс покинула Украину из-за ситуации с безопасностью

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7 марта 2022, 19:05 Источник: ТАСС

посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, Yuliia Ovsyannikova/Keystone Press Agency

Посол Соединенного Королевства на Украине Мелинда Симмонс покинула страну из-за сложной ситуации с безопасностью. Об этом в понедельник, 7 марта, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

"Наша посол покинула Украину из-за серьезной ситуацией с безопасностью", – подчеркнула сегодня Лиз Трасс.

Ранее стало известно, что британские дипломаты не смогут в ближайшее время оказывать консульскую помощь непосредственно на Украине. В конце прошлого месяца британские дипломаты работали из Львова, куда они переехали из Киева.