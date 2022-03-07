Представитель МО РФ Конашенков: националисты обстреливают жителей, пытающихся выходить из домов в Мариуполе

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7 марта 2022, 18:44 Источник: ТАСС

официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, MOD Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил журналистам в понедельник, что в Мариуполе националисты стреляют в мирных жителей, которые пытаются покинуть свои дома.

Игорь Конашенков уточнил, что в настоящий момент обстановка в Мариуполе тяжелая, о чем рассказывают мирные жители, которым удалось вырваться из города. Согласно последним данным, люди прячутся в подвалах и готовят себе пищу на улице на кострах из-за отсутствия электричества в домах. "По всем мирным жителям, пытающимся выходить из домов, националисты открывают огонь", – подчеркнул официальный представитель МО РФ.

Конашенков добавил, что украинские националисты разворачивают свои огневые точки в домах с надписями "Не стреляйте - здесь дети!".