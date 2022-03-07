Премьер-министр Венгрии Орбан подписал указ, разрешающий размещение войск НАТО на территории страны

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7 марта 2022, 16:12 Источник: ТАСС

премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Globallookpress.com

В понедельник, 7 марта, стало известно, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подписал указ, который позволяет размещение войск НАТО на западе страны. Об этом заявило агентство Reuters.

Кроме того, в соответствии с текстом указа, Венгрия разрешает поставки оружия через свою территорию в другие страны, которые являются членами Североатлантического альянса. В документе, однако, говорится, что Венгрия запрещает поставки летального оружия на Украину через свою территорию.

Уточняется, что указ опубликован в официальном бюллетене Magyar Közlöny.