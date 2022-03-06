Зеленский возложил в том числе на Запад ответственность за гибель украинцев

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6 марта 2022, 17:00 Источник: ТАСС

Фото с сайта президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем заявлении, размещенном в телеграм-канале, обвинил, в том числе Запад в гибели украинцев из-за того, что НАТО отказывается закрыть небо над страной.

«Мы повторяем каждый день: закройте небо над Украиной. Сделайте гуманитарную воздушную зону, без ракет, без авиабомб. Мы - люди, и это ваше гуманитарное обязательство - защищать нас, защищать людей, и вы это можете»,- сказал Зеленский, обращаясь к западным партнерам.

«Если вы этого не сделаете, и если вы не дадите нам хотя бы самолеты, чтоб мы могли сами себя защищать, то можно сделать только один вывод - вы тоже хотите, чтоб нас очень медленно убивали. Это ответственность политиков мира, западных лидеров с сегодняшнего дня и навсегда»,- подчеркнул Зеленский.

Накануне президент Украины упрекнул Североатлантический альянс в слабости, из-за отказа вводить бесполетную зону над Украиной.



