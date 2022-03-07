В Минобороны РФ сообщили о невыполнении украинской стороной условий по созданию гуманитарных коридоров

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7 марта 2022, 15:22 Источник: ТАСС

Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев, MOD Russia/Twitter.com

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что по состоянию на 13:00 украинская сторона не выполнила ни одного условия по созданию гумкоридоров.

Михаил Мизинцев подчеркнул, что российская сторона внимательно наблюдала за ситуацией средствами объективного контроля, в частности, беспилотными летательными аппаратами. Украинская сторона не провела ни одного практического мероприятия по подготовке гуманитарных колонн, вследствие чего к открытым гумкоридорам никто не прибыл.

По словам Мизинцева, "националисты под угрозой физической расправы просто не выпускают мирных жителей и иностранных граждан".