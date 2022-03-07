Конашенков сообщил о взятии российскими военными под контроль населенных пунктов Урожайное, Новодонецкое, Новомайорское

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7 марта 2022, 12:53

Игорь Конашенков, Olga Sokolova/Global Look Press

Вооруженные силы РФ заняли и взяли под контроль еще шесть населенных пунктов на Украине. Обновленную информацию по ходу спецоперации в понедельник сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По сведениям генерала, подразделения российской армии взяли под контроль населенные пункты Урожайное, Новодонецкое, Новомайорское, Дорожнянка, Загорное и Чаривное, - передает радио Sputnik.

За минувшие сутки Воздушно-космические силы и подразделения противовоздушной обороны РФ уничтожили 14 летательных аппаратов Украины, в том числе три Су-27 украинских ВВС в районе Полтавы, один Су-25 в районе Гостомеля, два вертолета Ми-24 в районе Макарова и восемь беспилотных летательных аппаратов, из них "Байрактар ТБ-2.

Всего за время операции уничтожено 2 396 объектов военной инфраструктуры Украины.

Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что вся территория республики освобождена, остающиеся под контролем Украины населенные пункты взяты в кольцо.