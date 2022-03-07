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Пентагон не комментирует заявление Минобороны РФ о СБУ плане подорвать реактор в Харьковском физико-техническом институте

, 10:52 Источник: ТАСС

Пентагон не комментирует заявление Минобороны РФ о СБУ плане подорвать реактор в Харьковском физико-техническом институте
фото: pixabay.com

Пентагон не комментирует заявление Министерства обороны РФ о том, что Служба безопасности Украины (СБУ) и боевики батальона "Азов" собираются устроить провокацию в Харькове - подорвать реактор в Харьковском физико-техническом институте и обвинить Вооруженные силы РФ в нанесении ракетного удара по экспериментальной ядерной установке.

Отвечая на просьбу ТАСС представить комментарии по заявлению Минобороны РФ о готовящейся в Харькове провокации, представитель Пентагона сказал, что ничего не может ответить "относительно утверждений или комментариев, которые вы изложили ниже".

"СБУ совместно с боевиками батальона "Азов" готовят провокацию с возможным радиоактивным заражением местности в районе города Харьков", — говорилось в заявлении российского оборонного ведомства.

Батальон "Азов" - организация, запрещенная в России. 

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