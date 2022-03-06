Кадыров предложил Зеленскому «довериться России», иначе его ждет участь Саакашвили

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6 марта 2022, 20:01 Источник: Telegram

Фото с сайта главы Чечни.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в очередной раз обратился в своем телеграм-канале к Владимиру Зеленскому. Он повторил свою просьбу передать власть Януковичу и пообещал организовать убежище в России.

«Зеленский, если ты уйдешь в сторону Польши, то тебя ждет участь Саакашвили, которого подставили и в конце концов вернули на свою родину на скамью подсудимых. Если же ты доверишься России и готов будешь к диалогу, то я готов пойти тебе навстречу и лично просить Президента России В. Путина, чтобы тебе дали убежище и спасли твое лицо. Все это будет возможно, если ты прямо сейчас послушаешь меня и воспользуешься своим единственным шансом. Бежать некуда», - написал Кадыров.

Он предупредил президента Украины, что «бандеровцы и Европа» его не спасут, зато спасет Владимир Путин, если он передаст свои полномочия «законному президенту Януковичу».

«Свяжись со мной, и я гарантирую, что найду для тебя общий язык с Владимиром Путиным, устрою встречу, а ты передашь полномочия законному президенту - Януковичу. Да, ты талантливый человек, хороший актер, но не политик. И сейчас на тебя лег груз проблем, которые ты не в состоянии решить», - написал Кадыров.