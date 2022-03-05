Кадыров предложил Зеленскому передать власть «легитимному президенту» Януковичу и «уповать на судьбу»

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5 марта 2022, 19:49 Источник: Telegram

Фото с сайта правительства Чечни

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением вернуться в Киев, принять требования России и передать власть «легитимному президенту» Виктору Януковичу. Обращение опубликовано в телеграм-канале Кадырова.

По словам Кадырова, Зеленский «сбежал из Украины», однако, «еще не поздно сохранить лицо».

«Есть еще время вернуться в Киев, принять требования России и попросить прощения у жителей ДНР, ЛНР и у всех украинцев за тот беспредел, который там происходил все последние годы. Но и не обольщайтесь особо. Обращаюсь не как к президенту. Таковым для Украины по закону остается Виктор Янукович. Вот ему, легитимному президенту, передайте власть и уповайте на судьбу. Может, тогда шансы, хотя бы отчасти искупить вину, останутся», - написал Кадыров.

О том, что Владимир Зеленский покинул Украину и находится сейчас в Польше, сообщил в пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Однако Зеленский опроверг эту информацию, опубликовав видео из офиса президента. В кадре виден также его помощник Андрей Ермак, сообщает телеканал «Россия-24».