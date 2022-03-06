Член украинской делегации Арахамия: вопросы, по которым практически невозможно договориться, это Крым и признание ДНР и ЛНР

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6 марта 2022, 19:29 Источник: Коммерсантъ

Члены украинской делегации Давид Арахамия (слева) и Михаил Подоляк, Davyd Arakhamia/globallook.com

Представитель украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия назвал вопросы, по которым стороны скорее всего не достигнут согласия: это Крым и признание ДНР и ЛНР. Также Арахамия сообщил, что НАТО не готово обсуждать членство Украины в блоке в ближайшие 5-10 лет.

«Единственные части [переговорного процесса], по которым почти невозможно договориться,— это Крым и так называемые республики, на признании независимости которых [Киевом] настаивает Россия. Это неприемлемо в украинском обществе. И дело не в политиках, а в украинцах, которые никогда этого не допустят»,— сказал Арахамия в воскресенье в интервью Fox News.

Что касается членства Украины в НАТО, он предположил, что этого не случится в ближайшее время.

«Ответ, который мы получаем от стран НАТО, заключается в том, что они не готовы даже обсуждать вопрос о нашем членстве в НАТО, по крайней мере, в ближайшие 5 или 10 лет. Мы не будем бороться за заявки на вступление в НАТО, мы будем бороться за результат, но не за процесс»,— заявил Арахамия.

Третий раунд переговоров между Россией и Украиной планируется в понедельник. Предыдущие раунды прошли 28 февраля и 3 марта.