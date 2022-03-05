Депутат Верховной рады Давид Арахамия сообщил, что третий раунд переговоров с Россией пройдет в понедельник

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5 марта 2022, 20:46 Источник: "Интерфакс"

Во время второго раунда российско-украинских переговоров, Belta news agency/globallook.com

Лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия, сообщил, что третий раунд переговоров с российской стороной должен состояться в понедельник, 7 марта. Об этом Арахамия написал в субботу в своем фейсбуке.

«Третий раунд переговоров пройдет в понедельник», - написал он.

Второй раунд переговоров между Украиной и Россией прошел 3 марта. Стороны договорились о гуманитарных коридорах для вывода мирных жителей.

Комментируя итоги второго раунда, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, заявил, что о каких-либо документах в настоящий момент речи не идет. Президент Украины Владимир Зеленский по их итогам сказал: «посмотрим, можно ли пойти дальше в переговорном процессе».