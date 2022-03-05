Зеленский о ходе переговоров Украины и России: Киев посмотрит, что можно сделать дальше

Аргументы Недели → Политика 13+

5 марта 2022, 12:57 Источник: РИА Новости

Президенты Украины и США Зеленский и Байден, фото из открытых источников

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу выступил с очередным видеообращением. Комментируя ход переговоров украинской и российской делегаций по ситуации на Украине, он сказал: "Киев "посмотрит", что можно сделать дальше в вопросе переговоров с Россией, "посмотрим, можно ли пойти дальше в переговорном процессе".

Видеообращение Зеленского опубликовано в Telegram-канале офиса президента Украины.

Состоялось два раунда переговоров России и Украины. Российский рэпер Тимати удивлен, что украинскую делегацию на переговорах с Россией по ситуации на Украине возглавляет не серьезный политик, а Давид Арахамия, известный по выступлениям в украинских ночных клубах под именем DJ Braun.

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что сейчас внешний вид президента Украины Владимира Зеленского демонстрирует его совершенно неадекватное состояние.

"В нынешней ситуации наиболее разумным представлялся бы переговорный процесс. Но с кем говорить? Владимир Зеленский – это марионетка, и всякий диалог с ним бесполезен. Хозяином Зеленского выступает Америка. Так, значит, надо говорить с США?" - считает Азаров.