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Бывший премьер Украины Азаров: вид Зеленского демонстрирует его совершенно неадекватное состояние

, 10:35

Бывший премьер Украины Азаров: вид Зеленского демонстрирует его совершенно неадекватное состояние
В. Зеленский, фото из соцсетей

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что сейчас внешний вид президента Украины Владимира Зеленского демонстрирует его совершенно неадекватное состояние.

В последние дни появляются сообщения, что Зеленский то ли спрятался в бункере, то ли покинул Украину и переехал в Польшу. Телеканалы показывают выступления Зеленского, обращения его к украинским гражданам. Выглядит президент Украины так, что возникают вопросы, не принимает ли он запрещенные вещества.

Азаров на вопросы о подозрительном виде Зеленского посоветовал посмотреть выступления на эту тему и получить ответы специалистов, знакомых с пациентами, употребляющими запрещенные препараты.

«А моя точка зрения — внешняя, что он абсолютно неадекватен»,- приводит РИА Новости слова Николая Азарова.
По мнению экс-премьера Украины, судя по принятым решениям, президент Украины Владимир Зеленский пребывал в неадекватном состоянии и два года назад.


Политик полагает, что «президентский» бункер президента Владимира Зеленского может быть защищен от ядерного удара,- сообщает Общественная служба новостей.

По словам Азарова, «если Зеленский находится в Киеве, в хорошо известном ему бункере на территории администрации президента, то это абсолютно защищенный, еще в советское время подготовленный бункер для работы высшего политического и военного руководства».

Бывший премьер знает, что прямое попадание ядерного боеприпаса не причинит никакого вреда обитателям этого бункера. Азаров сообщил, что в бункере имеются выходы, которые позволяют очень быстро добраться до вертолетной площадки.
«Зеленскому абсолютно ничего не угрожает», — подчеркнул Азаров.

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Общество