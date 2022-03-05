Бывший премьер Украины Азаров: вид Зеленского демонстрирует его совершенно неадекватное состояние

Аргументы Недели → Политика 13+

5 марта 2022, 10:35

В. Зеленский, фото из соцсетей

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что сейчас внешний вид президента Украины Владимира Зеленского демонстрирует его совершенно неадекватное состояние.

В последние дни появляются сообщения, что Зеленский то ли спрятался в бункере, то ли покинул Украину и переехал в Польшу. Телеканалы показывают выступления Зеленского, обращения его к украинским гражданам. Выглядит президент Украины так, что возникают вопросы, не принимает ли он запрещенные вещества.

Азаров на вопросы о подозрительном виде Зеленского посоветовал посмотреть выступления на эту тему и получить ответы специалистов, знакомых с пациентами, употребляющими запрещенные препараты.

«А моя точка зрения — внешняя, что он абсолютно неадекватен»,- приводит РИА Новости слова Николая Азарова.

По мнению экс-премьера Украины, судя по принятым решениям, президент Украины Владимир Зеленский пребывал в неадекватном состоянии и два года назад.



Политик полагает, что «президентский» бункер президента Владимира Зеленского может быть защищен от ядерного удара,- сообщает Общественная служба новостей.

По словам Азарова, «если Зеленский находится в Киеве, в хорошо известном ему бункере на территории администрации президента, то это абсолютно защищенный, еще в советское время подготовленный бункер для работы высшего политического и военного руководства».

Бывший премьер знает, что прямое попадание ядерного боеприпаса не причинит никакого вреда обитателям этого бункера. Азаров сообщил, что в бункере имеются выходы, которые позволяют очень быстро добраться до вертолетной площадки.

«Зеленскому абсолютно ничего не угрожает», — подчеркнул Азаров.