Рэпер Тимати обратил внимание, что член делегации Украины на переговорах Давид Арахамия - бывший диджей DJ Braun

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5 марта 2022, 11:13

Тимати, фото: City News Moskva, globallookpress.com

Российский рэпер Тимати удивлен, что украинскую делегацию на переговорах с Россией по ситуации на Украине возглавляет не серьезный политик, а Давид Арахамия. Давид Арахамия - руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины, известный по выступлениям в украинских ночных клубах под именем DJ Braun.

Тимати прокомментировал, написав в Instagram пост о переговорах и украинской делегации: «Как должны проходить двусторонние переговоры по урегулированию конфликта двух суверенных братских держав, если их возглавляет диджей». Российский музыкант обратил внимание на Давида Арахамию. Он явился на встречу в кепке и не снимал головной убор.

По мнению Тимура Юнусова, известного как рэпер Тимати, «нельзя стать кем-то, проскочив десятки лет институциональной закалки, обучения, практики и подготовки, поскольку на практике это приводит к катастрофе».

Два раунда переговоров России и Украины прошли в Белоруссии. Помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский 3 марта сообщил, что странам удалось обсудить три блока вопросов - военный, международно-гуманитарный и вопрос будущего политического урегулирования конфликта.

После первого раунда Леонид Слуцкий сказал, что главный итог переговоров делегаций России и Украины заключается в том, что стороны слышат друг друга.