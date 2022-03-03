Мединский: Россия и Украина договорились о возможном временном прекращении огня

Аргументы Недели → Политика 13+

3 марта 2022, 21:01 Источник: Sputnik Беларусь

Владимир Мединский, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что странам удалось обсудить три блока вопросов - военный, международно-гуманитарный и вопрос будущего политического урегулирования конфликта.

Мединский отметил, что все позиции ясны и подробно записаны по пунктам. Он добавил, что по части из них удалось найти взаимопонимание.

«Главный вопрос, который решили сегодня, - это вопрос спасения людей, гражданских лиц, которые оказались в зоне боевых столкновений. Поэтому стороны - представители Министерства обороны РФ, Министерства обороны Украины - договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, возможном временном прекращении боевых действий в секторе гуманитарного коридора на период выхода гражданского населения. Я считаю, что это существенный прогресс»,- пояснил помощник президента.

Он призвал мирных граждан, которые оказались в напряженной обстановке воспользоваться гуманитарными коридорами или сделать все возможное, чтобы боевые действия прекратились.