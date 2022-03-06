Путин Макрону: диалог с Киевом может быть продолжен при безусловном выполнении российских требований

Аргументы Недели → Политика 13+

6 марта 2022, 17:45 Источник: ТАСС

Фото с сайта kremlin.ru.

В ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, состоявшегося в воскресенье, президент РФ Владимир Путин выразил готовность к продолжению диалога с Украиной, но лишь при условии безусловного выполнения Киевом российских требований, сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин информировал о состоянии дел на переговорах российской делегации с украинскими представителями. Выражена готовность к продолжению диалога - при безусловном выполнении известных российских требований»,- говорится в сообщении пресс-службы.

При этом подчеркнута необходимость того, чтобы «украинская сторона серьезно подошла к достижению договоренностей, реализация которых важна для прекращения боевых действий».