В Елисейском дворце анонсировали разговор Макрона и Путина

В воскресенье, 6 марта, президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Соответствующую информацию предоставили журналисты.
Источник в Елисейском дворце сегодня сообщил представителями СМИ, что разговор французского и российского лидеров планируется "в ближайшее время". В рамках беседы Эммануэль Макрон и Владимир Путин намерены обсудить ситуацию на Украине.
Напомним, накануне президент Франции встретился с представителями пятнадцати компаний, работающих на российском рынке, и порекомендовал им не закрывать свой бизнес.