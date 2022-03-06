В Елисейском дворце анонсировали разговор Макрона и Путина

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6 марта 2022, 14:56 Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон, Gao Jing/Xinhua

В воскресенье, 6 марта, президент Франции Эммануэль Макрон проведет телефонный разговор с главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Соответствующую информацию предоставили журналисты.

Источник в Елисейском дворце сегодня сообщил представителями СМИ, что разговор французского и российского лидеров планируется "в ближайшее время". В рамках беседы Эммануэль Макрон и Владимир Путин намерены обсудить ситуацию на Украине.

Напомним, накануне президент Франции встретился с представителями пятнадцати компаний, работающих на российском рынке, и порекомендовал им не закрывать свой бизнес.