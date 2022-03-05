Le Figaro: несмотря на санкции, Макрон рекомендовал французскому бизнесу не уходить с российского рынка

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5 марта 2022, 17:23 Источник: Коммерсантъ

Эмманюэль Макрон, Julius Kalinskas/globallook.com

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретился с представителями 15 компаний, работающих на российском рынке, и посоветовал им не закрывать свой бизнес, сообщило французское издание Le Figaro.

Как пишет газета, на встрече присутствовали представители банковского сектора, энергетики, дистрибуции, промышленности и сельского хозяйства. Президент Франции заявил, что Франция в полной мере будет налагать на Россию санкции, объявленные Евросоюзом, однако посоветовал бизнесменам воздержаться от поспешных решений и не уходить с российского рынка.

В России в настоящее время работает немало французских компаний — среди них, в частности, Auchan, L'Oreal, Chanel, Danone.

После введения жестких санкций в отношении России в связи с началом спецоперации в Украине, многие иностранные компании заявили об уходе с российского рынка.