Компания Porsche остановила поставки автомобилей в Россию

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4 марта 2022, 12:03 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Компания Porsche остановила поставки своих автомобилей в Россию в связи со сложившейся ситуацией вокруг Украины. Porsche входит в крупнейший европейский автоконцерн Volkswagen Group.

По данным компании, в России Porsche представлен в 20 городах. В 2021 году было поставлено 6262 автомобиля, больше всего спрос был на модель Cayenne, и приходилось более 54% поставок. "В связи со сложившейся ситуацией компания Porsche немедленно прекратила поставки своих автомобилей в Россию", - говорится в сообщении компании.

Ранее автоконцерн Volkswagen Group также заявил о приостановке поставок автомобилей в российские дилерские центры.