Советник главы офиса Зеленского Подоляк опроверг сообщения прессы о возможной эвакуации президента Украины из Киева

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6 марта 2022, 15:26 Источник: ТАСС

Владимир Зеленский, Ukrainian Presidency Press Offic/globallook.com

Публикации о готовящейся эвакуации президента Украины Зеленского из Киева основаны ни информационных вбросах и не имеют ничего общего с реальностью. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Его слова приводит в воскресенье украинское издание «Страна».

Накануне Washington Post опубликовала статью о том, что Госдеп США, Пентагон и ряд других американских ведомств готовят свои планы на случай, если Владимиру Зеленскому и его приближенным придется покинуть Украину.

В свою очередь британская Sun сообщила, что в Литве находятся группа из более чем двухсот британских и американских спецназовцев, которые вместе с украинскими военными тренируются на случай эвакуации Зеленского.

Как сообщил Михаил Подоляк, подобные публикации основаны на вбросах.

«Это ситуация, которую точно нельзя рассматривать в той панической рамке, которая, к сожалению, пока не изжита в прессе. Хотя уже точно исчерпалась в реальности. Для президента Зеленского лично никогда не было такого выбора - уехать или остаться», - заявил Подоляк.