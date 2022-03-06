Захарова рассказала о беседе Зеленского и Лаврова «в очереди» на «политической неделе» Генассамблеи ООН в 2019 году

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6 марта 2022, 11:45

Сергей Лавров, MFA Russia/ Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что после беседы с ним министр иностранных дел России Сергей Лавров позвонил на телевидение и сказал, что политик согласен на все условия, заявила, что в СМИ указаны совсем другие цитаты.

Захарова пояснила, что речь идет о поездке в Нью-Йорк в сентябре 2019 года, где приходила «политическая неделя» Генассамблеи ООН, на которую съехались главы государств и министры иностранных дел. По ее словам, в день открытия дебатов президент США устраивает прием для глав делегаций, «вечером съезжаются гости и стоят в своеобразной очереди, чтобы поздороваться с принимающей стороной». Дипломат отметила, что в этой очереди Лавров обменялся парой фраз с «новичком в украинской политике» Зеленским.

«Ни разу в жизни, ни до, ни после встречи с Зеленским, Сергей Лавров не звонил ни на какое телевидение или в другое СМИ, чтобы что-то рассказать в эфире. Это какой-то чудовищный бред»,- написала она в Телеграм-канале.

Представитель МИД уточнила, что на следующий день в ответ на просьбу журналиста дать подробный комментарий Лавров ограничился лишь фразой, что «это не были переговоры, это была беседа» и «с обеих сторон была выражена заинтересованность решать ситуацию на Донбассе в соответствии с Минскими договоренностями». Захарова отметила, что «в очереди» представители стран были не одни, и их краткий обмен репликами видели буквально все главы делегаций ООН. Она добавила, что все агентства писали со ссылкой на «дипломатический источник в Нью-Йорке»: «Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД РФ Сергей Лавров во вторник вечером провели краткий контакт на приёме, организованном американским лидером Дональдом Трампом в честь глав государств - участников 74-й сессии Генассамблеи OОН. По информации собеседника агентства, они обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений».

Дипломат предложила перечитать «придуманную Зеленским историю и сравнить с реальными цитатами». Захарова подчеркнула, что так во всём из года в год со всеми представителями «киевского режима».

Ранее газета Washington Post написала, что США подготовили план создания в Польше «правительства Зеленского в изгнании».