Washington Post сообщает, что США подготовили план создания в Польше «правительства Зеленского в изгнании»

Госдеп США, Пентагон и ряд других американских ведомств готовят свои планы на случай, если Владимиру Зеленскому и его приближенным придется покинуть Украину. Об этом сообщает Washington Post.
"Мы составляем запасные планы на каждый возможный случай", – сообщил газете источник в американской администрации, пожелавший остаться неизвестным. Уточняется, что не исключено создание Зеленским в Польше "правительства в изгнании".
Как утверждает WP, президент Украины к настоящему моменту обсудил с американскими чиновниками вопрос, следует ли ему перебраться из Киева во Львов, чтобы быть ближе к Польше. Есть данные о том, что охрана Владимира Зеленского готова быстро переправить его и украинских министров к западной границе.