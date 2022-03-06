Washington Post сообщает, что США подготовили план создания в Польше «правительства Зеленского в изгнании»

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6 марта 2022, 10:27 Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com

Госдеп США, Пентагон и ряд других американских ведомств готовят свои планы на случай, если Владимиру Зеленскому и его приближенным придется покинуть Украину. Об этом сообщает Washington Post.

"Мы составляем запасные планы на каждый возможный случай", – сообщил газете источник в американской администрации, пожелавший остаться неизвестным. Уточняется, что не исключено создание Зеленским в Польше "правительства в изгнании".

Как утверждает WP, президент Украины к настоящему моменту обсудил с американскими чиновниками вопрос, следует ли ему перебраться из Киева во Львов, чтобы быть ближе к Польше. Есть данные о том, что охрана Владимира Зеленского готова быстро переправить его и украинских министров к западной границе.