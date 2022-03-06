Источник сообщил РИА «Новости», что Украина использовала зону Чернобыльской АЭС для создания «грязной» бомбы

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6 марта 2022, 09:49 Источник: РИА "Новости"

Чернобыль, Lars Schreiber/imageBROKER.com

Представитель одного из компетентных российских ведомств сообщил сотрудникам СМИ, что Киев использовал зону Чернобыльской АЭС для работ по изготовлению "грязной" бомбы и выделению плутония.

Собеседник РИА "Новости" утром в воскресенье, 6 марта, подчеркнул, что отдельно стоит отметить использование в качестве площадки разработки ядерного оружия зону Чернобыльской АЭС.

Источник отметил, что в соответствии с имеющейся информацией именно там проводились работы по изготовлению "грязной" бомбы, а также по выделению плутония. Вышеуказанные действия скрывал естественный для Чернобыльской зоны повышенный радиационный фон.