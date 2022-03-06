Источник сообщил РИА «Новости», что Украина использовала зону Чернобыльской АЭС для создания «грязной» бомбы

Представитель одного из компетентных российских ведомств сообщил сотрудникам СМИ, что Киев использовал зону Чернобыльской АЭС для работ по изготовлению "грязной" бомбы и выделению плутония.
Собеседник РИА "Новости" утром в воскресенье, 6 марта, подчеркнул, что отдельно стоит отметить использование в качестве площадки разработки ядерного оружия зону Чернобыльской АЭС.
Источник отметил, что в соответствии с имеющейся информацией именно там проводились работы по изготовлению "грязной" бомбы, а также по выделению плутония. Вышеуказанные действия скрывал естественный для Чернобыльской зоны повышенный радиационный фон.