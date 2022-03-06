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Байден приветствовал решение компаний Visa и Mastercard приостановить работу на территории РФ

, 09:13 Источник: ТАСС

Байден приветствовал решение компаний Visa и Mastercard приостановить работу на территории РФ
президент США Джо Байден, Chris Kleponis / globallookpress.com

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским поддержал решение американских компаний Visa и Mastercard приостановить оказание услуг на территории РФ.

В Белом доме сообщили, что президент Байден в рамках беседы с Зеленским отметил текущие меры, которые принимают американские власти, их союзники, партнеры и частные компании в целях увеличения расходов России.

Напомним, ранее международные платежные системы Visa и Mastercard одновременно приняли решение ограничить свою работу на территории Российской Федерации.

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