Байден приветствовал решение компаний Visa и Mastercard приостановить работу на территории РФ

Аргументы Недели → Политика 13+

6 марта 2022, 09:13 Источник: ТАСС

президент США Джо Байден, Chris Kleponis / globallookpress.com

Президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским поддержал решение американских компаний Visa и Mastercard приостановить оказание услуг на территории РФ.

В Белом доме сообщили, что президент Байден в рамках беседы с Зеленским отметил текущие меры, которые принимают американские власти, их союзники, партнеры и частные компании в целях увеличения расходов России.

Напомним, ранее международные платежные системы Visa и Mastercard одновременно приняли решение ограничить свою работу на территории Российской Федерации.