Немецкая компания Puma закрывает 100 магазинов в России и прекращает поставки своей продукции в РФ

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5 марта 2022, 22:33 Источник: РБК

Кроссовки Puma, Daniel Karmann/globallook.com

Известный производитель спортивной одежды и обуви компания Puma (ФРГ) объявила о закрытии 100 своих магазинов в России и прекращении поставок своей продукции. Решение были принято после введения санкций западных стран в отношении РФ.

Кроме этого, приостановлено действие заключенного в 2021 году контракта Puma с Российской федерацией баскетбола, в рамках которого бренд предоставлял экипировку сборной России.

С 1 марта о приостановке сотрудничества с Российским футбольным союзом объявила компания Adidas, которая экипировала сборную РФ с 2008 года.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюуль Макрон посоветовал французским компаниям, работающих на российском рынке, не закрывать свой бизнес.