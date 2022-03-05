Немецкая компания Puma закрывает 100 магазинов в России и прекращает поставки своей продукции в РФ

Известный производитель спортивной одежды и обуви компания Puma (ФРГ) объявила о закрытии 100 своих магазинов в России и прекращении поставок своей продукции. Решение были принято после введения санкций западных стран в отношении РФ.
Кроме этого, приостановлено действие заключенного в 2021 году контракта Puma с Российской федерацией баскетбола, в рамках которого бренд предоставлял экипировку сборной России.
С 1 марта о приостановке сотрудничества с Российским футбольным союзом объявила компания Adidas, которая экипировала сборную РФ с 2008 года.
Ранее сообщалось, что президент Франции Эмманюуль Макрон посоветовал французским компаниям, работающих на российском рынке, не закрывать свой бизнес.