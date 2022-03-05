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5 марта 2022, 12:11 Источник: РБК

платежи, фото: Silas Stein, globallookpress.com

Электронная платежная система PayPal приостановила работу в России. О приостановке деятельности PayPal в России сообщил директор компании Дэн Шульман. Он отметил, что работа PayPal в России приостанавливается "в нынешних обстоятельствах", - передает агентство Reuters.

Как пояснил Шульман, "снятие средств будет доступно «в течение определенного периода времени", при этом остатки на счетах будут распределены в соответствии с законами и правилами.

Основанная в США в 1998 году PayPal — крупнейшая дебетовая электронная платежная система, позволяет пользователю оплачивать покупки и отправлять деньги, не раскрывая данных банковской карты или другой личной информации. Насчитывает более 200 млн пользователей по всему миру, - передает РБК.

После 28 февраля 2022 года крупные западные компании, международные сервисы и производители разных товаров начали информировать о приостановке работы в России из-за санкций, вводимых в связи с проведением Россией спецоперации на Украине.

Американский маркетплейс eBay приостановил доставку товаров в Россию и на Украину с 3 марта, чтобы обезопасить клиентов и продавцов в обеих странах от сбоев при транспортировке, - передает ТАСС.

Американский производитель сетевого оборудования и ПО Cisco Systems Inc. приостановил все бизнес-операции в России и Белоруссии из-за событий на Украине.

Компания Mercedes-Benz объявила о приостановке сборки автомобилей на территории России и поставки легковых машин и фургонов в нашу страну. Шведский производитель и продавец мебели и товаров для дома IKEA приостановит всю деятельность в России