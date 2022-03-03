Компания Mercedes-Benz объявила о приостановке сборки автомобилей в России и поставки машин в страну

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3 марта 2022, 08:53 Источник: РИА Новости, РБК

фото: pixabay.com

Компания Mercedes-Benz объявила о приостановке сборки автомобилей на территории России и поставки легковых машин и фургонов в нашу страну. Официальный представитель автопроизводителя заявил, что «до дальнейшего уведомления» будет приостановлено производство автомобилей на заводе Mercedes-Benz в Московской области и будут прекращены поставки легковых и малотоннажных машин на российский рынок.

На прошлой неделе немецкий концерн объявил о прекращении выпуска и ввоза грузовых машин. Решение принято в связи с эскалацией конфликта на Украине.

Ранее японский автоконцерн Toyota Motor Corp объявил о подобном решении в связи со сложностями в поставке запчастей из-за рубежа. Экспорт своей продукции в Россию из-за ситуации на Украине остановят японские автомобильные концерны Honda и Mazda. Honda откажется от экспорта авто и мотоциклов, а Mazda прекратит поставки запчастей и комплектующих для своих заводов, расположенных на территории РФ.

О приостановке поставок машин в Россию также объявили BMW, Volkswagen, Volvo, Ford, Jaguar Land Rover и другие компании.