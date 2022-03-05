Конашенков: подразделения ВС РФ взяли под контроль ещё десять населённых пунктов на Украине

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5 марта 2022, 11:33 Источник: RT

Игорь Конашенков, фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что в ходе специальной операции на Украине подразделения Вооружённых сил страны ведут наступательные действия широким фронтом. По его словам, за сутки взяты под контроль десять населённых пунктов.

Конашенков уточнил, что за сутки подразделениями Вооружённых сил России взяты под контроль населенные пункты Преображенка, Комсомольское, Загорное, Дорожнянка, Решетиловское, Константиновка, Шевченко, Чубаревка, Пролетарское и Любимовка.

Ранее сообщалось, что с момента начала специальной операции на Украине российская армия поразила 2 037 объектов военной инфраструктуры.