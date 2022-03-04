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Небензя заявил, что ВС России не вмешиваются в работу Запорожской АЭС

, 21:00 Источник: РИА "Новости"

Небензя заявил, что ВС России не вмешиваются в работу Запорожской АЭС
постпред РФ при ООН Василий Небензя, Lev Radin/Keystone Press Agency

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя в пятницу, 4 марта, заявил, что российские военные не вмешиваются в работу операторов Запорожской АЭС.

Василий Небензя в рамках выступления на заседании Совбеза ООН подчеркнул, что российские военнослужащие ограничиваются исключительно задачами охраны.

Постпред РФ при Организации Объединенных Наций также назвал ложью заявления о том, что российские ВС атаковали Запорожскую АЭС после чего там начался пожар.

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