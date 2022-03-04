Небензя заявил, что ВС России не вмешиваются в работу Запорожской АЭС

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4 марта 2022, 21:00 Источник: РИА "Новости"

постпред РФ при ООН Василий Небензя, Lev Radin/Keystone Press Agency

Постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Василий Небензя в пятницу, 4 марта, заявил, что российские военные не вмешиваются в работу операторов Запорожской АЭС.

Василий Небензя в рамках выступления на заседании Совбеза ООН подчеркнул, что российские военнослужащие ограничиваются исключительно задачами охраны.