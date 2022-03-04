Конашенков: Охрану и оборону Запорожской АЭС осуществляют российские военные, украинские националисты атаковали её ночью

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4 марта 2022, 12:53

Фото: Соцсети

Ополчение ЛНР при огневой поддержке российских Вооруженных Сил и во взаимодействии с российскими войсками продолжило наступление и вышла на рубеж Красный Лиман, Ямполь, Приволье. Продолжается наступление на Краматорск. Войска ДНР наступают на юге республики, и за ночь продвинулись до 8 км. Освобождены населенные пункты Назаровка, Куйбышево, Калинино, Новогригоровка. Сжимается кольцо окружения вокруг города Мариуполь. Ополчение ДНР взяло под контроль завод имени Ленина. Об этом и о других событиях сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Войска ВС РФ совместно с подразделениями ДНР продолжили наступление на юге Донецкой республики и Запорожской области, взяли под контроль населённые пункты Верхняя Криница, Комсомольское, Чистополье, Новополтавка, Камыш Заря, Тружнево.

Город Энергодар, Запорожская АЭС и прилегающая к ней территория находятся под контролем ВС РФ с 28 февраля. Охранявшие электростанцию военнослужащие украинской нацгвардии ещё до прихода российских подразделений покинули объект и скрылись в неизвестном направлении. Сейчас охрану и оборону станции осуществляют российские военные.

Игорь Конашенков заявил: «В течение пяти прошедших дней персонал Запорожской АЭС продолжал плановую работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в обычном режиме. Однако, прошедшей ночью на прилегающей к электростанции территории Киевским националистическим режимом была предпринята попытка реализации чудовищной провокации. 4 марта около 2 часов ночи в ходе патрулирования охраняемой территории, прилегающей к Запорожской атомной электростанции, мобильный патруль Росгвардии подвергся нападению со стороны украинской диверсионной группы. Для провоцирования ответного огня по зданию, из окон нескольких этажей учебного-тренировочного комплекса, расположенного за пределами электростанции, по военнослужащим Росгвардии был открыт шквальный огонь из стрелкового оружия. Ответным огнем российского патруля из стрелкового оружия огневые точки украинских диверсантов в здании учебно-тренировочного комплекса были подавлены. Покидая здание, украинская диверсионная группа совершила поджог учебно-тренировочного корпуса. Прибывшими к корпусу пожарными расчетами возгорание помещений было ликвидировано. В момент провокации никого из штатных сотрудников электростанции в учебно-тренировочном корпусе не было.

В настоящее время персонал Запорожской АЭС продолжает работать в штатном режиме, обслуживает объекты АЭС и отслеживает радиоактивную обстановку. Радиоактивный фон в районе электростанции в норме».

Представитель МО РФ также добавил: «Оперативно последовавшие заявления Зеленского о якобы угрозе атомной электростанции и его переговоры с Вашингтоном и Лондоном не оставляют никаких сомнений. Целью провокации Киевского режима на атомном объекте является попытка обвинить Россию в создании очага радиоактивного заражения. Всё это свидетельствует о преступном замысле киевского режима или о полной утрате Зеленским контроля за действиями украинских диверсионных групп с участием иностранных наемников».

И ещё Конашенков проинформировал: «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины.



Всего за время операции поражено 1812 объектов, среди них: 65 пунктов управления и узлов связи ВСУ, 56 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 59 радиолокационных станций. Также уничтожено 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 635 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 252 орудия полевой артиллерии и миномета, 442 единицы специальной военной автомобильной техники, а также 54 беспилотных летательных аппарата».