Представитель МО РФ Конашенков заявил, что украинские националисты готовят в Харькове провокацию с участием журналистов

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4 марта 2022, 18:00 Источник: ТАСС

официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, MOD Russia/via Globallookpress.com

В Министерстве обороны Российской Федерации в пятницу, 4 марта, заявили, что украинские националисты в настоящий момент проводят подготовку к провокации в Харькове с участием западных журналистов.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что на улице Жилярди Киевского района Харькова в частном секторе между домами находятся реактивные системы залпового огня. Подчеркивается, что украинские националисты запрещают местным жителям, в частности, детям, покидать дома.

В ведомство поступили данные о том, что установки к настоящему моменту приведены в готовность к обстрелу подразделений российских ВС, которые расположены вне города. По словам Конашенкова, целью данной провокации является вызов ответного огня российской артиллерии по жилому сектору Харькова.