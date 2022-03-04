Захарова заявила, что Запад обнажил «концентрированную злобу» в отношении России

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4 марта 2022, 15:14 Источник: Звезда

официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в пятницу, 4 марта, заявила, что Запад обнажил свою "концентрированную злобу" в отношении Москвы.

"Если они (санкции - прим. ред.) коснулись деревьев, собак и кошек, то что вы хотите? Мы с кем имеем дело?" – заметила Мария Захарова и уточнила, что в данном случае речь идет о "концентрированной злобе". По мнению дипломата, вопрос не в логике или эффективности рестрикций, а в демонстрации того, что "глубинно существовало и вырвалось наружу".

Захарова обратила внимание на то, что пока Запад вводит ограничения без каких-либо ответных мер со стороны России, нанося ущерб своим же гражданам.