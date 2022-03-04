Госдума приняла закон о защите бизнеса и граждан в условиях санкций

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4 марта 2022, 14:03 Источник: Госдума РФ

Госдума, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Государственная Дума РФ в пятницу приняла сразу в трех чтениях закон о мерах антикризисной поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций, которые были введены Западом в отношении России после начала ею спецоперации в Украине.

Антикризисный пакет предусматривает следующие меры: