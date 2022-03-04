Госдума приняла закон о защите бизнеса и граждан в условиях санкций

Государственная Дума РФ в пятницу приняла сразу в трех чтениях закон о мерах антикризисной поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций, которые были введены Западом в отношении России после начала ею спецоперации в Украине.
Антикризисный пакет предусматривает следующие меры:
- новые особенности установления величины прожиточного минимума и исчисления минимального размера оплаты труда (МРОТ);
- введение кредитных каникул до 30 сентября 2022 года с их возможным продлением по решению правительства;
- возможность для кабмина проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям;
- отмена проверок в отношении малого и среднего бизнеса и ИТ-компаний;
- упрощение порядка госзакупок;
- упрощение процедуры закупки лекарств, ограничение на вывоз некоторых лекарств из России;
- возможность для правительства скорректировать правила о приеме в вузы россиян, у которых возникли сложности с обучением за рубежом.