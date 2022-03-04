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Госдума приняла закон о защите бизнеса и граждан в условиях санкций

, 14:03 Источник: Госдума РФ

Госдума приняла закон о защите бизнеса и граждан в условиях санкций
Госдума, Komsomolskaya Pravda/globallook.com

Государственная Дума РФ в пятницу приняла сразу в трех чтениях закон о мерах антикризисной поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций, которые были введены Западом в отношении России после начала ею спецоперации в Украине.

Антикризисный пакет предусматривает следующие меры:

  • новые особенности установления величины прожиточного минимума и исчисления минимального размера оплаты труда (МРОТ);
  • введение кредитных каникул до 30 сентября 2022 года с их возможным продлением по решению правительства;
  • возможность для кабмина проводить дополнительную индексацию страховых пенсий, пенсионного коэффициента и фиксированной выплаты к пенсиям;
  • отмена проверок в отношении малого и среднего бизнеса и ИТ-компаний;
  • упрощение порядка госзакупок;
  • упрощение процедуры закупки лекарств, ограничение на вывоз некоторых лекарств из России;
  • возможность для правительства скорректировать правила о приеме в вузы россиян, у которых возникли сложности с обучением за рубежом.

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