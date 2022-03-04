Посол России в Париже Мешков заявил о задержании во Франции российских судов и яхты

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4 марта 2022, 12:53 Источник: "Интерфакс"

Порт Марселя, Bahnmüller/globallook.com

Посол Российской федерации в Париже Алексей Мешков в эфире телеканала «Россия-24» (ВГТРК) рассказал о том, что во Франции задержаны яхта и три российских судна РФ.

По словам посла, российские суда задерживаются практически без каких-либо объяснений. «Когда судебные органы примут какие-то решения, никто предсказать не может», - сообщил посол.

В четверг несколько европейских СМИ сообщили о блокировке активов более 500 физических и юридических лиц из-за санкций против России, а также о задержании четырех грузовых судов и одной яхты.

Ранее сообщалось, что российские миллиардеры по мере ужесточения санкций перемещают свои суперяхты на Мальдивы.