Reuters: Российские миллиардеры перемещают свои суперяхты на Мальдивы по мере ужесточения санкций

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3 марта 2022, 11:47

Фото: pixabay.com

По данные отслеживания судов по меньшей мере пять суперяхт, принадлежащих российским миллиардерам, были поставлены на якорь или крейсерствовали в среду на Мальдивах, островном государстве Индийского океана, которое не имеет договора об экстрадиции с Соединенными Штатами, сообщает агентство Reuters.

Прибытие судов в архипелаг у берегов Шри-Ланки последовало за введением жестких западных санкций против России.

Поздно вечером в среду Forbes сообщил, что Германия захватила мега-яхту российского миллиардера Алишера Усманова на верфи в Гамбурге.

Ранее суперяхта Clio, принадлежащая Олегу Дерипаске, «Титан», принадлежащий Александру Абрамову, 88-метровая Nirvana, принадлежащая Владимиру Потанину, и ещё три яхты, российских миллиардеров, были замечены в круизе в водах Мальдив в эту среду.

Большинство судов в последний раз были замечены на якоре в портах Ближнего Востока в начале этого года.

Представитель правительства Мальдив не ответил на просьбу о комментариях.

Соединенные Штаты заявили, что примут строгие меры для захвата собственности россиян, попавших под санкции.

«На предстоящей неделе мы запустим многостороннюю трансатлантическую целевую группу для выявления, выслеживания и замораживания активов российских компаний и олигархов, попавших под санкции, — их яхт, их особняков и любых других незаконно полученных доходов, которые мы можем найти и заморозить в соответствии с законом», — говорится в твите Белого дома в воскресенье.