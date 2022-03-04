В Госдуме принят закон о лишении свободы за фейки про Вооруженные силы РФ

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4 марта 2022, 10:34

Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Государственной думе РФ в пятницу, 4 марта, депутаты приняли закон о лишении свободы за фейки про Вооруженные силы России и призывы к санкциям, - передает РИА Новости. Спикер Госдумы Володин заявил, что проект об ответственности за фейки направят в Совет Федерации.

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в среду, 2 марта, сообщил о внесении в нижнюю палату парламента поправок о заключении до пятнадцати лет за фейки про действия ВС РФ.

Изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Согласно принятому Госдумой указу, публичное распространение заведомо ложных фейковых сообщений о действиях Вооруженных сил РФ предусматривает штраф в размере от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или в размере зарплаты, а также иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, "либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок".

Наказание за распространение заведомо ложных фейков про ВС РФ, созданные должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды, предполагает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, либо административный штраф от 3 до 5 миллионов рублей или в размере зарплаты, а также иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет.