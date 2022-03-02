В Госдуму внесли поправки об уголовной ответственности за фейки про действия ВС РФ

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в среду сообщил, что в Госдуму были внесены поправки о заключении до пятнадцати лет за фейки про действия ВС РФ.
Уточняется, что уголовная ответственность за фейки про ВС Российской Федерации будет прописана в проекте о мерах противодействия на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и других иностранных государств, который к настоящему моменту принят в первом чтении Государственной думой.
Василий Пискарев ранее заявил о необходимости проработать вышеуказанный вопрос.