В Госдуму внесли поправки об уголовной ответственности за фейки про действия ВС РФ

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2 марта 2022, 17:00

Госдума, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в среду сообщил, что в Госдуму были внесены поправки о заключении до пятнадцати лет за фейки про действия ВС РФ.

Уточняется, что уголовная ответственность за фейки про ВС Российской Федерации будет прописана в проекте о мерах противодействия на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и других иностранных государств, который к настоящему моменту принят в первом чтении Государственной думой.

Василий Пискарев ранее заявил о необходимости проработать вышеуказанный вопрос.