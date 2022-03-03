Путин наполнил Макрону о невыполнении Украиной Минских соглашений и геноциде мирных жителей Донбасса

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3 марта 2022, 16:45

Владимир Путин и Эммануэль Макрон, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин, комментируя слова французского коллеги Эммануэля Макрона, который назвал «ложью» информацию о том, что спецоперация подразумевает борьбу с нацизмом, заявил, что украинское руководство саботировало выполнение Минских договорённостей в течение семи лет, а Париж не смог на него повлиять.

«… в упомянутом обращении Эммануэля Макрона ни слова не говорится о саботаже украинским руководством Минских договорённостей в течение семи лет, как и о том, что западные страны и сама Франция ровным счётом ничего не сделали, чтобы заставить Киев их выполнять»,- сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин отметил, что сейчас замалчивается история о многолетнем геноциде мирных жителей Донбасса, который привел к многочисленным человеческим жертвам и вынудил сотни тысяч людей искать убежища в России.

Макрону даны аргументированные пояснения по поводу существенной роли неонацистов в украинской политике. Также разъяснено, что в ходе спецоперации Россия намерена продолжить «бескомпромиссную борьбу с боевиками националистических вооружённых формирований, которые совершают военные преступления, в том числе размещая боевую технику в жилых кварталах и используя гражданское население в качестве живого щита».

Ранее в ходе телефонного разговора с французским коллегой Эммануэлем Макроном соообщил, что задачи специальной военной операции на Украине будут в любом случае выполнены.