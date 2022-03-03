Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что переговоры делегаций России и Украины состоятся 3 марта

Аргументы Недели → Политика 13+

3 марта 2022, 13:02

Сергей Лавров, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в четверг заявил, что переговоры представителей России и Украины состоятся сегодня, 3 марта. По убеждению Лаврова, несомненно, решение ситуации на Украине будет найдено.

Глава МИД России также уверен, что сейчас оценивать российско-украинские переговоры рано. Как рассказал Сергей Лавров, условия, которые являются минимальными для Москвы, хорошо известны, они обсуждаются и на переговорах с украинской стороной, как это было в Гомеле, и как должно состояться сегодня.

По мнению главы российской дипломатии, нет сомнений получении делегации Украины на переговорах сигналов от США.

Украина переносит второй раунд переговоров, делегация не приехала утром на место в Беловежскую пущу.

"Наверняка они получают указания из Вашингтона... Эта страна совершенно несамостоятельная", - подчеркнул Лавров.

"Ситуация на Украине не голливудский боевик, где есть абсолютное зло и абсолютное добро", - сказал в ходе общения с журналистами Сергей Лавров.

Переговоры делегаций России и Украины могут перенести из Беловежской Пущи в другое место, но встреча, как ожидается, пройдет в пределах Брестской области.