Источник: переговоры России и Украины из Беловежской Пущи могут перенести, по времени ясности пока нет

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3 марта 2022, 11:10

фото: Belarusian Foreign Ministry, globallookpress.com

Переговоры делегаций России и Украины могут перенести из Беловежской Пущи в другое место, но встреча, как ожидается, пройдет в пределах Брестской области.

Эту информацию рассказал источник РИА Новости в дипломатических кругах. По данным источника, из Беловежской Пущи переговоры могут перенести, но все остается, по времени пока ясности нет. Собеседник агентства подчеркнул, что окончательного решения по этому вопросу пока нет.

Член украинской переговорной делегации, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия написал в Facebook, что переговоры российской и украинской делегаций по ситуации на Украине действительно будут, но место другое.

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля в Гомельской области Белоруссии.