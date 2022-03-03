Представитель украинской делегации Арахамия: переговоры Украины с Россией пройдут не в Беловежской пуще

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3 марта 2022, 07:14 Источник: РИА Новости

Делегация РФ в Беловежской пуще, фото: vk.com/leonid__slutsky

Информация о проведении второго раунда переговоров России и Украины в Беловежской пуще не соответствует действительности. Переговоры российской и украинской делегаций по ситуации на Украине действительно будут, но место другое.

Об этом член украинской переговорной делегации, руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Украины Давид Арахамия написал в Facebook. Он пообещал позже раскрыть детали о месте встрече делегаций.

Ранее руководитель российской делегации, помощник президента России РФ Владимир Мединский сообщил, что делегация Украины выехала из Киева, находится в пути и ожидается, что к утру четверга, 3 марта, прибудет к месту переговоров в Беловежской пуще. Мединский подчеркнул, что выбор Беловежской пущи для места для переговоров обсуждался сторонами и был обоюдным.

В среду вечером Леонид Слуцкий сообщил о прибытии делегации Россия на второй раунд переговоров в Беловежскую пущу. "Ждём украинских коллег", - сказал политик.

28 февраля переговоры России и Украины прошли в Гомельской области Белоруссии, продлились около пяти часов.

Россию представляли представляли Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

Договорились провести второй раунд переговоров.