Украинская делегация направляется на переговоры с российской стороной в Беловежскую пущу — ее ожидают утром 3 марта

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2 марта 2022, 22:53 Источник: ТАСС

Во время первого раунда российско-украинских переговоров, Belarusian Foreign Ministry/globallook.com

Украинская делегация отправилась на переговоры с российскими представителями, сообщает в среду со ссылкой на офис Владимира Зеленского украинское издание «Общественное».

Прибытие делегации ожидается утром 3 марта. Переговоры состоятся в Беловежской пуще Брестской области Белоруссии.

Ранее сообщалось, что российская делегация уже прибыла к месту проведения переговоров. Возглавляет ее по-прежнему помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский.

Первый раунд переговоров российской и украинской сторон прошел 28 февраля в Гомельской области Белоруссии. По оценке члена российской делегации Леонида Слуцкого, главным его итогом можно считать то, что «стороны слышат друг друга».