Рамзан Кадыров: украинцы меня любят, я люблю украинцев, не люблю врагов украинского народа

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3 марта 2022, 11:27

Рамзан Кадыров, фото: Ministry of Culture Russia, globallookpress.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в четверг заявил, что украинцы его любят, а он любит украинцев и не любит врагов украинского народа. Кадыров в ходе совместного прямого эфира с министром Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым в Instagram рассказал, что несколько раз посещал Украину.

По словам главы Чечни, украинцы его любят, он любит украинцев. Кадыров подчеркнул, что не любит врагов украинского народа. Как он объяснил, "эти шайтаны, которые беспредельничают, которые не дают там нормальной жизни украинскому народу, против них, чтобы защищать украинский народ, это и есть задача".

Кадыров всегда считал русских и украинцев одним народом. "Я вообще не понимаю, как они могли так расчленить славянский народ... русские, украинцы, белорусы", - сказал он.

Главе Чечни обидно, "почему Зеленский дает разрушить такое красивое государство, такие красивые места". "Такие красивые девушки там, особенно в Харькове, обидно", - сказал Кадыров.

Глава Чечни ранее сообщил о жертвах во время спецоперации по демилитаризации Украины. Погибли два военнослужащих. Ранены шесть воинов. Вчера Кадыров заявил в своем телеграм-канале, что слухи о большом количестве жертв среди чеченцев в ходе военной операции России в Украине — фейк.

Министерство обороны РФ 2 марта впервые назвало количество погибших в ходе военной спецоперации в Украине: 498 человек. 1597 человек получили ранения.