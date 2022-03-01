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1 марта 2022, 15:29

Глава Чечни Рамзан Кадыров, фото: Russia, globallookpress.com

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал украинских военнослужащих перейти на сторону российской армии. Как написал глава Чечни в своем Telegram, чтобы «освобождать города» от нацистов.

«Нужно переходить к крупномасштабным мероприятиям по уничтожению нацистов и террористов, освобождать города», — написал Кадыров. По его убеждению, «в этой борьбе вооруженные силы Украины имеют полное право стать с войсками России плечом к плечу». Кадыров подчеркнул, что «российские военные готовы к подобным совместным мероприятиям и будут только рады этому».

Глава Чечни также рассказал, что среди его земляков в ходе спецоперации были ранены восемь человек, двое из них скончались.

«Среди уроженцев Чеченской Республики уже есть, к сожалению, потери. Двое умерло», — написал глава Чечни. По его данным, шестеро военнослужащих получили ранения разной тяжести.

«... эти парни выбрали стать героями, отдавшими жизнь за безопасность двух стран. У них был приказ — минимизировать потери среди гражданского населения Украины, и они его выполнили», — отметил Рамзан Кадыров.

26 февраля глава Чечни подтвердил, что подразделения из Чечни участвуют в военной операции России на Украине.

О начале специальной военной операции на Украине президент РФ Владимир Путин объявил рано утром 24 февраля 2022 года. Целью спецоперации Путин назвал «денацификацию и демилитаризацию» Украины. Минобороны России сообщило, что удары наносятся только по военным объектам.

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