Рамзан Кадыров назвал фейками слухи о тысячах жертв среди чеченских военнослужащих в Украине

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2 марта 2022, 19:12 Источник: Telegram

Рамзан Кадыров, фото с сайта Кремля.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил в своем телеграм-канале, что слухи о большом количестве жертв среди чеченцев в ходе военной операции России в Украине — фейк. Он утверждает, что за все время операции погибло два чеченских бойца.

«Заявляю, что за все время проведения мероприятий на территории Украины погибли из числа уроженцев Чеченской Республики, к сожалению, 2 сотрудника Минобороны РФ и шестеро ранено, об этом я уже говорил ранее», - написал Кадыров.

Он сообщил, что находится на связи своими бойцами и ему очень приятно, что они уважительно относятся к местному населению и готовы оказать ему помощь.

«Для них после выполнения боевого приказа важно, чтобы о чеченских подразделениях осталось уважительное впечатление у мирного населения, и такое распоряжение идет сверху от нашего Верховного главнокомандующего. Так оно и происходит», написал глава Чечни.

Ранее Кадыров призвал украинских военнослужащих перейти на сторону российской армии.